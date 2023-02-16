İş makinesi operatörü yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

"GÜNDE 12-13 SAAT TOZUN İÇERİSİNDE ÇALIŞIYORUZ"



O an çok korktuğunu dile getiren Yıldırım, "Aklıma depremzedeler geldi. Benim orada yaşadığım korkunun katbekatını onlar yaşamıştı. Bu olay beni pes ettirmedi. Son vatandaşımız enkaz altından çıkarılana kadar görevime devam edeceğim. İş makinemin camı kırıldı. Telafi olur." dedi.



Yıldırım, günde 12-13 saat yoğun tozun içerisinde çalıştıklarına işaret ederek, "Bütün meslektaşlarım canla başla çalışıyor. Bir an önce depremzedeleri enkazdan çıkarmaktan başka bir şey düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.



Bazı depremzedelerin hikayelerini anlatmasının kendisini çok etkilediğine değinen Yıldırım, "Eşinin ve çocuğunun enkazda olduğunu söyleyenler var. Çok zor durum. Onlar için 'yoruldum' demeden çalışıyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha böyle felaketler yaşamaz." şeklinde konuştu.



O ANLAR KAMERADA



Bu arada, iş makinesi operatörünün çalıştığı esnada binanın yıkılması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



Görüntülerde, binanın çatısının ve bir bölümünün iş makinesinin üzerine çökmesi ile operatörün son anda araçtan atlama anları yer alıyor.



Caddeyi büyük toz bulutunun kapladığı görülen kayıtlarda, olay yerindeki vatandaşların, iş makinesi operatörü için "Kaçtı kaçtı, Bir şey olmadı, indi." dedikleri duyuluyor.