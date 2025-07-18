İş makinesi sahilde güneşlenen kadını ezdi

Hayatını kaybeden kadının yanında kimliğinin bulunmadığı ve telefonunun da kırıldığı tespit edildi.



Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı.



İş makinesi operatörü ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.



Morgda yapılan parmak izi incelemesiyle hayatını kaybeden kadının 65 yaşındaki Nergiz Acar olduğu tespit edildi. Nergiz Acar'ın morgdaki otopsi işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

