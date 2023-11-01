İş makinesi taşıyan TIR devrildi, 2 kişi öldü

Sağlık ekipleri, sürücü ile TIR’da bulunan Yücel Sakallı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.