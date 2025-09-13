İş makinesi yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hatay’ın Defne ilçesinde 6 katlı binanın yıkımının gerçekleştiği esnada iş makinesinin, yıktığı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı ’da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor.

Depremin vurduğu Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

6 katlı binanın kontrollü olarak yıkan iş makinesinin, binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

iş makinesinin son darbesiyle yıkılan 6 katlı binanın altından kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. 6 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

