İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Malatya'nın İkizce Mahallesi'nde şantiye alanında çalışan 24 yaşındaki Murat Ateş, devrilen iş makinesinin altında kaldı.

Diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İş makinesinin altından çıkarılan Murat Ateş, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ateş, burada yaşamını yitirdi.

Ateş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.