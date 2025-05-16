İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Bursa’da bir fabrikada ş makinesinin altında kalan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir fabrikada Soner Soral, iş makinesinin aniden hareket etmesi sonucu altında kaldı.

Kazayı fark eden mesai arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Soral’ın sağlık ekiplerince yapılan kontrolleri sonrası olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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