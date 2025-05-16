İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Bursa’da bir fabrikada ş makinesinin altında kalan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir fabrikada işçi Soner Soral, iş makinesinin aniden hareket etmesi sonucu altında kaldı.
Kazayı fark eden mesai arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Soral’ın sağlık ekiplerince yapılan kontrolleri sonrası olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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