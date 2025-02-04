İş makinesinin altında kalarak can verdi

Samsun'un Bafra ilçesinde kum ocağında devrilen iş makinesinin operatörü Mustafa Büyükbektaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş makinesinin altında kalarak can verdi

Asar Mahallesi Zahana mevkisindekum ocağında çalışma sırasında Mustafa Büyükbektaş'ın kullandığı iş makinesi devrildi.

İş makinesinin altında kalan Büyükbektaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Büyükbektaş’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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