İş makinesinin çarptığı ev yıkıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iddiaya göre, operatörünün kimliği henüz belli olmayan iş makinesi, seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Freninin patladığı ileri sürülen kepçe, yol kenarındaki prefabrik eve çarparak durdu.

OPERATÖR YARALANDI

Araçtan kendini atan operatör yaralandı.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan operatör, hastaneye götürüldü.

Yerle bir olan evde zarar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.