İş makinesinin çarptığı kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

Önsen Caddesi'nde ters yönde seyreden Arif S'nin kullandığı iş makinesi, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Ali K. ile 2,5 yaşındaki kardeşi Hatice K'ye çarptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hatice K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali K. ise Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İş makinesi operatörü Arif S. gözaltına alındı.