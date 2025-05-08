İş makinesiyle çukur kazdırıp yolu ulaşıma kapattılar
Tapulu arsanın bir bölümünün yol olarak kullanıldığı gerekçesiyle 8 hissedar, hak kayıplarının giderilmesi amacıyla açtığı davayı kazanarak, yola çukur kazdırıp ulaşıma kapattı.
Antalya Manavgat'a bağlı Çolaklı Mahallesi'nde bulunan toplam 8 bin 780 metrekarelik tapulu arsanın 1470 metrekaresinin Fevzi Çakmak Caddesi'nden geçen yolda kullanıldığı gerekçesiyle 8 hissedar tarafından dava açıldı.
Davanın geçen yıl lehlerine sonuçlandığını kaydeden hissedarlar, hak kayıplarının giderilmesi için belediyeye başvurdu.
YOL, ULAŞIMA KAPATILDI
Herhangi bir sonuç elde edilememesi üzerine bugün mahkeme heyeti ve kolluk kuvvetleri gözetiminde yol iş makineleriyle kazılarak ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.
"KARAR KESİNLEŞİNCE YOLU KAPATTIK"
Hak sahiplerinden İbrahim Canlı, 2015 yılında Manavgat Belediyesi'ne başvurarak, mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini söyledi.
Canlı, "2020 yılına kadar bekledik. Herhangi bir çalışma olmayınca mahkemeye başvurduk. Mahkeme 2024'te sonuçlandı. Karar kesinleşince yolu kapatmak zorunda kaldık." dedi.
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