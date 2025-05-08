İş makinesiyle çukur kazdırıp yolu ulaşıma kapattılar

Antalya Manavgat'a bağlı Çolaklı Mahallesi'nde bulunan toplam 8 bin 780 metrekarelik tapulu arsanın 1470 metrekaresinin Fevzi Çakmak Caddesi'nden geçen yolda kullanıldığı gerekçesiyle 8 hissedar tarafından dava açıldı.

Davanın geçen yıl lehlerine sonuçlandığını kaydeden hissedarlar, hak kayıplarının giderilmesi için belediyeye başvurdu.

YOL, ULAŞIMA KAPATILDI

Herhangi bir sonuç elde edilememesi üzerine bugün mahkeme heyeti ve kolluk kuvvetleri gözetiminde yol iş makineleriyle kazılarak ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

