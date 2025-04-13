İş yeri kurşunlayıp, video çektiler

Haraç almak için bir iş yerini kurşunlayan ikisi yaşı küçük beş şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerini kurşunlarken video çektiği ortay çıktı.

İş yeri kurşunlayıp, video çektiler

Kadıköy'de yaya olarak olay yerine gelen maskeli iki şüpheli bir süre bekledikten sonra tabancayla iş yerine ateş açtı.

Şüpheliler, üç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

ekipleri kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi.

YEDİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler S.Y.(16), B.Y.(17), F.İ.(19), E.S.(18) ve M.A.(18) polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden yaşları küçük olan S.Y. ve B.Y. Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken, diğer şüphelilerin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı.

İş yeri kurşunlayıp, video çektiler - 1 Şüphelilerin yakalanma anı

SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Şüphelilerin cep telefonunda yapılan incelemede saldırı anının görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde sırasında çekim yapan şüphelinin, saldırganı 'Git git git' diye bağırarak yönlendirdiği anlar görülüyor.

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