İş yeri kurşunlayıp, video çektiler

Kadıköy'de yaya olarak olay yerine gelen maskeli iki şüpheli bir süre bekledikten sonra tabancayla iş yerine ateş açtı.

Şüpheliler, üç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Polis ekipleri kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi.

YEDİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler S.Y.(16), B.Y.(17), F.İ.(19), E.S.(18) ve M.A.(18) polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden yaşları küçük olan S.Y. ve B.Y. Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken, diğer şüphelilerin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı.

