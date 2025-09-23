İş yerinde elleri ve ayaklarını bağlayıp katlettiler

İstanbul Başakşehir'de bir firmanın Moldova uyruklu çalışanı Nicolai Palamarcıuc'un, iş yerine ait olduğu iddia edilen evrakları aldığı görenler iş yeri sahibine haber verdi. Dükkana gelen iş yeri sahibinin akrabaları, Palamarcıuc'u dükkanın üst katına çıkardı. Dükkandan gelen sesler üzerine çevredekilerin yaptığı ihbarla adrese gelen polis ekipleri, Nicolai Palamarcıuc'un elleri ve ayakları bağlanmış halde darbedildiğini görerek olaya müdahale etti. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan çalışan, hayatını kaybetti.



Olay saat 16.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir dükkanda çalışan Nicolai Palamarcıuc'un, firmaya ait olduğu iddia edilen evrakları aldığını gören diğer çalışanlar durumu iş yeri sahibine haber verdi. Bir süre sonra iş yeri sahibinin akrabaları olan Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler dükkana geldi. Nicolai Palamarcıuc'un, 4 kişi tarafından dükkanın üst katına çıkarıldığını gören çevredekiler, dükkandan gelen sesler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelerek dükkana giren polis ekipleri, elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış olan çalışanın ağır şekilde darbedildiğini ve R.K. isimli şüphelinin elindeki bıçak ile Palamarcıuc'un başında beklediğini gördü. Duruma müdahale eden polis ekipleri, 4 şüpheliyi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı.



HAYATINI KAYBETTİ



Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Nicolai Palamarcıuc, olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Palamarcıuc'un doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri dükkanda olay yeri inceleme çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.