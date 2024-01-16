İş yerinde hareketsiz bulundu, uyanınca "Ben ölmedim mi" dedi

"BEN ÖLMEDİM Mİ?"

Sağlık ekibini karşısında gören Erol M., "Ben ölmedim mi ya" diye tepki verdi. Sağlıkçılar ise "Ölmedin, ölmedin" karşılığını verdi.

Durumunun iyi ancak alkollü olduğu tespit edilen Erol M., ekiplere teşekkür etti. Erol M.'ye alkol almamasını tavsiye eden sağlık ekibi, iş yerinden ayrıldı.