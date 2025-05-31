İş yerinde oksijen tüpü patladı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Bozyazı'nın Merkez Mahallesi'nde A.Ö'ye ait kaporta atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Patlamada yaralanan M.T. (16), İ.Y. (17), E.Y. (20), M.Ş. (21) ve M.S. (16) sağlık ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Vücutlarında ikinci derece yanık oluşan yaralıların Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.



İtfaiye ekipleri, patlamanın olduğu alanda soğutma çalışması yaptı.

