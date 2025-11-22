İş yerinde silahlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Çırpıcı Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen 4 kişiden Fatih A. ve Ümit Ö., aralarında husumet olduğu öğrenilen iş yeri sahibi H.A. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A., silahla Fatih A. ve Ümit Ö.'ye ateş etti. Dışarıda bekleyen diğer iki kişi de bunun üzerine iş yerine doğru ateş açtı. Çatışmada yan dükkanın önünde bulunan bir kişi, seken mermilerin isabet etmesi nedeniyle ayağından yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Fatih A. ve Ümit Ö.'nün ise hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olayın ardından kaçan iş yeri sahibi H.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.