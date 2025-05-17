İş yerinde silahlı saldırıya uğradı
Sakarya'da Adapazarı bir restoranda iş yeri sahibine silahlı saldırı düzenlendi.
Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’ndeki bir restoranda "Kasten yaralama, tehdit, yağma" gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen E.A., iş yeri sahibi R.Ç.’ye masada oturduğu sırada belinden çıkardığı tabancayla 2 el ateş ederek kaçtı.
Bacağından yaralanan R.Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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