İş yerinde siyaset konuşmayı yasakladı

Kayseri'de bir çay ocağında siyaset konuşmak yasaklandı.



Leyla Ünlü, eşi Durmuş Ünlü ile 16 yıl kentte apartman görevlisi olarak çalıştı. Eşinin emekliliğinin ardından Leyla Ünlü, gençliğinden beri hayalini kurduğu çay ocağını açmaya karar verdi.



Ünlü, 8 yıl önce Kocasinan ilçesi Hunat Mahallesi'nde çay ocağı açtı. İş yerinde kültür ve sanat buluşturmaları gerçekleştiren Ünlü, geçtiğimiz günlerde duvarına, "Bu iş yerinde siyaset konuşmak kesinlikle yasaktır" yazısı asarak siyaset konuşulmasını da yasakladı.



"ÇAY OCAĞINI AÇARKEN, BİR AİLE ORTAMI OLUŞTURMAK İSTEDİM"



Müşterilerinin siyaset yapamadıklarını belirten Ünlü, "Burada muhabbet, türkü, saz, söz, kültür-sanata dair her şey serbest ama siyaset yasak. Sağ olsun, müşterilerimiz de saygı ile karşılıyorlar. O bahane ile dostluklar devam etmiş oluyor." dedi.

"Kadın olmam nedeniyle, kadınlar da eşleri ile rahatlıkla gelebiliyorlar. Her insanın bir görüşü var. Zor günlerden geçiyoruz. İnsanlar buraya stres atmaya gelsin, stres toplayıp gitsin istemediğim için siyaseti yasakladım." ifadelerini kullanan Ünlü, işletmeye gelen milletvekili, belediye başkanı gibi çeşitli siyasetçiler de yasağa uyduğunu dile getirdi.

Ünlü şöyle devam etti:

"Herkesin farklı görüşü var. Lafları karşı karşıya gelebilir. Kavgalar çıkabilir. Güzel muhabbet ortamı bozulabilir. Biz de bu yüzden siyaseti yasakladık. Gelen kişilerin çoğu kültürlü insanlar olduğu için bu yasağı hoş karşılıyorlar. Sanat, kültür ve spor insanların barışması için en önemli noktası. Bizler de bunu burada yaşatıyoruz. Çay ocağını açarken, bir aile ortamı oluşturmak istedim. Bunu da başardım."

