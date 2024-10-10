İş yerinde yangın paniği: Alevler çatıyı bir anda sardı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adıyaman’da bir iş yerinde yangın paniği yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin çatı kısmında yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybı yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
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