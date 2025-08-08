İş yerindeki yangın bütün apartmanı sardı: 23 kişi hastanelik oldu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 5 katlı bir apartmanın altındaki iş yerinde yangın çıktı. Binada mahsur kalan 23 kişi dumandan etkilendi.

Özdemirbey Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın altında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜM BİNAYI SARDI

İş yerinde çıkan yangın, daha sonra binanın dış cephe kaplamasına sıçrayarak tüm katları sardı.

Binada mahsur kalan bazı vatandaşlar da tahliye edildi. Dumandan etkilenen 23 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

söndürülürken; binanın altındaki bir iş yeri kullanılamaz hale geldi, bazı dairelerde de hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

