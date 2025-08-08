İş yerindeki yangın bütün apartmanı sardı: 23 kişi hastanelik oldu

Özdemirbey Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın altında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TÜM BİNAYI SARDI



İş yerinde çıkan yangın, daha sonra binanın dış cephe kaplamasına sıçrayarak tüm katları sardı.

Binada mahsur kalan bazı vatandaşlar da tahliye edildi. Dumandan etkilenen 23 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangın söndürülürken; binanın altındaki bir iş yeri kullanılamaz hale geldi, bazı dairelerde de hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.