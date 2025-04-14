İş yerinden kovuldu, elektrikli bisikleti çaldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde U.M. çalıştığı lastikçiden bir süre önce çıkarıldı.

Şüpheli, patronuyla konuşmak için eski çalıştığı iş yerine gitti. Burada işe tekrar alınmayacağını öğrenen U.M., S.E.'nin lastik tamirine getirdiği elektrikli bisikleti çaldı.

EVİNDE YAKALANDI

S.E.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Sümer mahallesindeki evinde yakaladı.

Ancak şüphelinin çaldığı elektrikli bisiklet bulunamadı.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan U.M. elektrikli bisikleti çaldığını kabul ederken bıraktığı sokağı hatırlamadığını ileri sürdü.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.