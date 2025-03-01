İş yerinden silah çıkan iki kişiye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yüreğir ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenledi.



Adreslerde, 3'ü makineli olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör ele geçirildi.



Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.