İş yerinden silah çıkan iki kişiye gözaltı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yüreğir ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde, 3'ü makineli olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör ele geçirildi.
Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.
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