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İş yerinden silah çıkan iki kişiye gözaltı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iş yerlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerinden silah çıkan iki kişiye gözaltı

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yüreğir ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde, 3'ü makineli olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör ele geçirildi.

Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı.

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