İş yerine ateş açıp "korkutmak istedim" savunması yapan sanığa 23 yıla kadar hapis istemi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ocak'ta Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde Recep Sar'a ait iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklu sanık Alican Yıldız ile suça sürüklenen çocuk A.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.



Erzurum'da bir iş yerine tüfek ve tabancayla saldıran 2 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etmek, tehdit ve mala zarar vermek" suçlarından dava açıldı.



Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ifade tutanakları, sanıkların iş yerine ateş açtıkları anlara ilişkin kamera kayıtları, doktor raporu, olay yeri inceleme raporu, zarar tespit tutanağı yer aldı.



Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan ve Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında dava açılan A.A'nın dosyası 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosya ile birleştirildi.



"Kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek", "Mala zarar vermek" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından sanık Alican Yıldız'ın 11 yıl 4 aydan 23 yıla kadar hapis ve adli para ile sanık A.A'nın ise 7 yıl 7 ay 20 günden 12 yıla kadar cezalandırılmaları talep edildi.



İddianamede, ifadesine yer verilen mağdur Recep Sar, önceden kardeşi ile kavga eden Yıldız ve A.A'nın iş yerinin önüne silahla geldiklerini söyledi.



O esnada iş yerinde çalıştığını anlatan Sar, "Bu kişiler ellerindeki silahlarla iş yerine doğru beni öldürmek kastıyla defalarca ateş ettiler. Olayda kafamdan yaralandım, iş yerim zarar gördü. Beni öldürmeye çalışan kişilerden davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.



SANIKTAN "KORKUTMAK İSTEDİM" SAVUNMASI



Sanık Yıldız, savunmasında, olay günü A.A. ile gezdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Önceden aramızda husumet bulunan Recep Sar'ın iş yerinin önünden geçtik. Arabada bulunan bana ait pompalı tüfeği alarak indim. İş yeri önüne geldiğimde Recep Sar'ı gördüm. A.A. da arabadan inerek tabancasını çıkardı. Silahlarla iş yerine doğru ateş ettik ve olay yerinden ayrıldık. Tüfeği sonran polise teslim ettim. Mağduru korkutmak istedim, öldürme amacım yoktu. Olay nedeniyle pişmanım."



Sanık A.A. ise savunmasında, olay günü Yıldız ile arabayla gezdiklerini belirtti.



Yıldız'ın kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü kişileri gördüğünü anlatan A.A, "İş yerinin önüne gittik. Alican arabadan indi, elinde pompalı tüfek vardı. Benim üzerimde de tabanca vardı. Dükkanında önünde Alican'ın bağırması üzerine içeridekiler yere uzandı. Alican tüfekle, ben de tabancayla ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimizi hatırlamıyorum. Amacımız dükkana zarar vermekti, karşı tarafı yaralamak veya öldürmek değildi. Tabancayı yolda giderken hatırlamadığım bir yere attım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.



Mağdur Recep Sar'ın sağlık raporuna göre yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği belirtilen iddianamede, görüntü inceleme ve araştırma tutanağına göre, Yıldız ve A.A'nın iş yerinin önüne geldikleri ve silahla birçok kez ateş ettiklerinin görüldüğü kaydedildi.



"MAĞDURU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTIKLARI ANLAŞILMIŞTIR"



İddianamenin genel değerlendirme kısmında şu ifadelere yer verildi:



"Tüm dosya kapsamında Alican Yıldız ile A.A'nın iştirak halinde hareket ettikleri, Yıldız'ın mağdur Recep Sar ile aralarında ciddi ve ağır husumetinin bulunduğu, tehdit kastıyla hareket ederek yanındaki tüfekle mağdurun iş yerine defalarca ateş ettiği, mağdurun iş yerinde olduğu, mağduru öldürmeye çalıştıkları, her ne kadar mağdur hayati tehlike geçirmemiş olsa da tarafların mağduru öldürmeye çalıştığının açık ve net olduğu, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, iş yerine zarar verildiği, Yıldız'ın eylemlerinin tüm delillerle sabit olduğu anlaşılmıştır."



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