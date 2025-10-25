İş yerine el yapımı patlayıcıyla saldırı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde gece yarısı kıyafet satışı yapılan bir iş yerinde patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, patlamanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin attığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

Olayda can kaybı, yaralanma ve maddi hasar meydana gelmedi. Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.