İş yerine kanlı pusu: 2 ölü
Muş'ta iş yerine gece yarısı düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, kimliğini tespit ettiği saldırganın peşinde.
Muş'un Bulanık ilçesindeki Suat İshakoğlu Caddesi'nde bulunan bir iş yerine silahla ateş açıldı.
Gece saatlerinde düzenlenen saldırıda iş yerinin sahibi Halit Taşdemir hayatını kaybetti.
Taşdemir'in eniştesi Türkmen Özkan ise ağır yaralandı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Özkan da müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, kimliği tespit edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
