İş yerine pompalı tüfekle saldırıp kayıplara karıştılar

Olay, Ata Mahallesi Tepecik Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde çelik kapı üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, şüpheliler motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bulvarın bir kısmını trafiğe kapattı. İş yeri önünde ve içerisinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.