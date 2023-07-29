İş yerine silahlı saldırıda 2 yaralı: Hamile kadına saldırarak düşük yapmasına sebep olmuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana gelen olayda, hamile olan Cansel Dursun'u darp ederek düşük yapmasına sebep olan esnaf Mustafa Ö.'ye silahlı saldırı gerçekleşti.
Cansel Dursun'un akrabası olduğu öğrenilen şahıs, dönerci dükkanına giderek Mustafa Ö'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan Mustafa Ö. ve o esnada dükkanda bulunan tadilat ustası Zeki O. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise 2 tabanca ile kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dizinden kurşunlanan Mustafa Ö. ile topuğundan yaralanan Zeki O.'yu hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise kaçan şahsın peşine düşerek 2 tabanca ile birlikte yakaladı.
HAMİLE KADINA "KÖPEK BESLENİYOR" DİYE MEYDAN DAYAĞI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cansel Dursun, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle gittiği market önünde saldırıya uğradı.
İddiaya göre, bir esnaf Cansel Dursun'un köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekme attı. O esnada dengesini kaybeden adam yere düştü. Bu duruma sinirlenen kişi, ayağa kalkarak Cansel Dursun ile tartışarak tekmelerle saldırmaya başladı.
Sokak ortasında dayak yiyen hamile kadın, 28 günlük bebeğini düşürdü. Adamın oğlu da kadına tekme tokat atarken, arbedede Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı. Olay sonrasından şikayetçi olan genç kadın, adamın ağabeyinden ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sokağa çıkamadığını söyledi.
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