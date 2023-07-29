İş yerine silahlı saldırıda 2 yaralı: Hamile kadına saldırarak düşük yapmasına sebep olmuştu

HAMİLE KADINA "KÖPEK BESLENİYOR" DİYE MEYDAN DAYAĞI



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cansel Dursun, alışveriş yapmak için oğlu ve evcil köpeğiyle gittiği market önünde saldırıya uğradı.



İddiaya göre, bir esnaf Cansel Dursun'un köpeği hakkında tehditkar konuşarak hayvana tekme attı. O esnada dengesini kaybeden adam yere düştü. Bu duruma sinirlenen kişi, ayağa kalkarak Cansel Dursun ile tartışarak tekmelerle saldırmaya başladı.

Sokak ortasında dayak yiyen hamile kadın, 28 günlük bebeğini düşürdü. Adamın oğlu da kadına tekme tokat atarken, arbedede Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da yaralandı. Olay sonrasından şikayetçi olan genç kadın, adamın ağabeyinden ölüm tehdidi aldığını söyleyerek sokağa çıkamadığını söyledi.