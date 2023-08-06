İş yerine silahlı saldırıda ilginç savunma: "Havaya ateş ettim iş yerine gelmiş"

Adana’nın Kozan ilçesinde 5 Ağustos gecesi bir kafe kurşunlandı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve bekçiler, iş yerini kurşunlayan şüphelileri kovalamaca sonucu olayda kullanılan silah ile birlikte gözaltına aldı.



Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kozan Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde nöbetçi mahkemeye şüpheliler geniş güvenlik önlemleri ile çıkarılırken, M.E isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer taraftan, A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.N.Z. ve M.B.Y. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Şüpheli M.E ifadesinde havaya ateş ettiğini, tesadüfen kurşunların iş yerine geldiğini savunurken, iş yeri sahibinin şikâyetçi olmadığı öğrenildi.