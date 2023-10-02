İş yerine silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı vuruldu

Diyarbakır'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yoldan geçen anne ve 5 yaşındaki kızı yaralandı.

İş yerine silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı vuruldu

'da F.A. merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir iş yerine tabancayla ateş açtı.

Bu sırada iş yerinin önünden geçen M.A. ve 5 yaşındaki kızı F.N.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerine silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı vuruldu - 1

Yaralı anne ve kızı ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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