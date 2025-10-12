İş yerine silahlı saldırıya tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gebze'de faaliyet gösteren iş yerine 3 Ekim gecesi motosikletli ve kasklı şüpheliler tarafından 6 el ateş edilmesine ilişkin çalışma yürütüldü.



Ekiplerce düzenlenen operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı, saldırıda kullanılan motosiklet ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.