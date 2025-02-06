İş yerini pala ve silahla bastılar: Kaçarken esnaftan dayak yediler
İstanbul Büyükçekmece'de sokakta aracıyla hız yapan sürücü ile kendisini uyaran iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Olaydan 1 saat sonra arkadaşlarıyla iş yerini basan saldırgan, iş yeri sahibi ve oğluna palayla saldırdı. Baba oğulu yaralayıp kaçarken rastgele ateş açan zanlılar, trafiğe takılınca esnaftan dayak yedi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Murat Çeşme Mahallesi Ayşin Sokak üzerinde dün saat 19.00 sıralarında hafif ticari araçla hız yapan sürücü, iddiaya göre bir iş yeri sahibi tarafından uyarıldı.
Bunun üzerine sürücü ve iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından sokaktan ayrılan ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, yaklaşık 1 saat sonra arkadaşlarıyla iş yerine geri döndü.
Silah ve palayla iş yerini basan 3 saldırgan, iş yeri sahibi ile çalışanına saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen iş yeri sahibinin oğlu da, kavgaya karıştı.
Baba ve oğlunu yaralayan şüpheliler, geldikleri araçlara binerek kaçmaya başladı.
TRAFİĞE TAKILINCA ESNAFA YAKALANDILAR
Kaçarken iş yerine doğru rastgele ateş eden şüpheliler, sokağın çıkışında trafiğe takılarak durmak zorunda kaldı.
Sokaktaki diğer esnaflar, kaçan 2 araçtaki saldırganları yakalayıp dövdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibinin pala ile kolundan, oğlunun ise silahla bacağından yaralandığı belirlendi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri esnafın dövdüğü 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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