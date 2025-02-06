İş yerini pala ve silahla bastılar: Kaçarken esnaftan dayak yediler

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Murat Çeşme Mahallesi Ayşin Sokak üzerinde dün saat 19.00 sıralarında hafif ticari araçla hız yapan sürücü, iddiaya göre bir iş yeri sahibi tarafından uyarıldı.

Bunun üzerine sürücü ve iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından sokaktan ayrılan ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü, yaklaşık 1 saat sonra arkadaşlarıyla iş yerine geri döndü.

Silah ve palayla iş yerini basan 3 saldırgan, iş yeri sahibi ile çalışanına saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen iş yeri sahibinin oğlu da, kavgaya karıştı.