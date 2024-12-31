İş yerlerini kurşulayan şüpheliler yakalandı
Adana'da iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili aranan 3 şüpheli yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yaptığı araştırmada olaya karışan 3 kişinin kimliğini tespit etti.
Zanlılar, saklandıkları ikametlere yapılan operasyonlarla yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda saldırılarda kullanılan kalaşnikof piyade tüfeği, 19 mermi, 2 kask, 2 kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi.
Şüphelilerin olaylarda kullandıkları belirlenen iki motosiklete de el konuldu.
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