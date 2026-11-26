“MEKANİK BİR ROBOT GİBİYDİ”

Dört sayfalık talep dilekçesinde, şu tespitlere yer verilmişti:

"Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde, failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip, ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme/şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır.

Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'yalancı negatiflik' üretmiş olması riski karşısında, failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."

Saldırgan İsa Aras Mersinli'ye üçüncü kişiler tarafından iradesi dışında kimyasal madde kullandırılmış olabileceği ihtimaline de yer verilen dilekçede, bu yöndeki şüphenin aydınlatılması için ileri toksikolojik analizlerin yapılmasının gerekli olduğu kaydedilmişti.

Adli Tıp Kurumunda muhafaza edilen kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinde ileri analiz yöntemleriyle yeniden incelenmesini isteyen Bakanlık, incelemede yeni nesil uyarıcılar, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri, benzodiazepin, pregabalin ve eroin metabolitlerini kapsayan test panellerinin kullanılmasını talep etmişti.

Dilekçede, ayrıca yapılan otopsi işleminin yenilenmesi, saldırganın olay öncesindeki irtibatlarının, HTS kayıtlarının ve birlikte olduğu kişilerin araştırılması, olay gününe ilişkin okulun güvenlik kamerası ile otopsi video kayıtlarının bir örneğinin taraflarına teslim edilmesi istenmişti.