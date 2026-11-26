İsa Aras Mersinli için yeniden otopsi talebi. "Raporda çelişki var"
26.11.2026 13:15
Son Güncelleme: 26.11.2026 13:37
Yusuf Tekin, İsa Aras Mersinli için hazırlanan mevcut raporların yetersiz bulunduğunu belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporunda çelişkiler bulunduğunu açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli için yeniden otopsi istenmesine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Tekin, failin otopsi raporunda çelişkiler olduğunu belirterek, “Otopsi raporunda valinin açıklamasının tersine kurşun izi yok.” dedi.
Mevcut raporların yetersiz bulunarak yeniden detaylı bir otopsinin talep edilmesinin ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı, otopsi raporundaki bulgular ile dönemin Kahramanmaraş Valisi'nin açıklamaları arasında çelişki bulunduğunu belirtti.
“VALİNİN AÇIKLAMASININ TERSİNE KURŞUN İZİ YOK”
Yusuf Tekin, "Failin otopsisinde çelişkili durumların olduğunu gördük. Otopsi raporunda valinin açıklamasının tersine kurşun izi yok." dedi.
Okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin herhangi bir yasaklı madde kullanıp kullanmadığına ilişkin incelemelere ilişkin de konuşan Tekin, "Çocuğun madde kullanımıyla ilgili otopsi raporunun yeterli açıklıkta olmadığını düşünüyoruz." dedi.
Saldırganın kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinde yeni nesil uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin araştırılması, otopsi işleminin yenilenmesi talep edildi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİDEN OTOPSİ İSTEMİŞTİ
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının otopsi işleminin yenilenmesi talebi dava dosyasına girmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Mersinli'den alınan kan, doku ve göz içi sıvısı örnekleri üzerinde yeniden inceleme yapılması talep edilmişti.
Dilekçede, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı'nca hazırlanan 21 Nisan 2026 tarihli rapor ile 27 Nisan 2026 tarihli ek raporda, alınan örneklerde alkol, standart inceleme kapsamında değerlendirilen maddeler ve bazı uçucu maddelere rastlanmadığının belirtildiği hatırlatılmıştı.
MEVCUT RAPORLARIN SINIRLI BİR İLK TARAMA TESTİNİ YANSITTIĞI SAVUNULDU
Mevcut raporların yalnızca sınırlı bir ilk tarama testini yansıttığı savunulan dilekçede, yeni nesil psikoaktif maddeler, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri gibi maddelerin standart testlerde tespit edilemeyebileceği belirtilmişti.
GENİŞLETİLMİŞ TOKSİKOLOJİ İNCELEMESİ İSTENDİ
Dilekçede, saldırganın eylem sırasındaki davranışları, saldırıyı gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık ve uzun süre kesintisiz ateş etmesi gibi hususların, kimyasal madde etkisi altında olabileceği şüphesini doğurduğu öne sürülmüştü.
Kahramanmaraş okul saldırısında biri öğretmen 10 öğrenci hayatını kaybetmişti.
“MEKANİK BİR ROBOT GİBİYDİ”
Dört sayfalık talep dilekçesinde, şu tespitlere yer verilmişti:
"Soruşturma dosyasında yer alan kamera kayıtları ve görgü tanığı beyanları incelendiğinde, failin saldırıları gerçekleştirirken sergilediği soğukkanlılık, panik durumunun tamamen yokluğu ve adeta mekanik bir robot gibi belirli süre boyunca kesintisiz ateş edip, ardından şarjör değiştirmek üzere soğukkanlılıkla başka alana geçmesi ve bu ateş etme/şarjör değiştirme eylemini hatasız bir şekilde tekrarlaması insan doğasının olağan korku ve heyecan reflekslerine tamamen aykırıdır.
Failin bu eylemi tek başına planlamadığı kuşkusu dikkate alındığında, kendisini yönlendiren ve bu maddeleri temin eden bir şer odağının varlığı kaçınılmazdır. İlk otopsideki standart kitlerin bu spesifik uyarıcıları yakalayamayarak 'yalancı negatiflik' üretmiş olması riski karşısında, failin robotik motor becerilerini tetikleyen bu gizli maddelerin tespiti ancak talep ettiğimiz LC-MS/MS ileri kromatografik analizi ile mümkün olacaktır."
Saldırgan İsa Aras Mersinli'ye üçüncü kişiler tarafından iradesi dışında kimyasal madde kullandırılmış olabileceği ihtimaline de yer verilen dilekçede, bu yöndeki şüphenin aydınlatılması için ileri toksikolojik analizlerin yapılmasının gerekli olduğu kaydedilmişti.
Adli Tıp Kurumunda muhafaza edilen kan, doku ve göz içi sıvısı örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesinde ileri analiz yöntemleriyle yeniden incelenmesini isteyen Bakanlık, incelemede yeni nesil uyarıcılar, sentetik kannabinoidler, fentanil ve türevleri, benzodiazepin, pregabalin ve eroin metabolitlerini kapsayan test panellerinin kullanılmasını talep etmişti.
Dilekçede, ayrıca yapılan otopsi işleminin yenilenmesi, saldırganın olay öncesindeki irtibatlarının, HTS kayıtlarının ve birlikte olduğu kişilerin araştırılması, olay gününe ilişkin okulun güvenlik kamerası ile otopsi video kayıtlarının bir örneğinin taraflarına teslim edilmesi istenmişti.