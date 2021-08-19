İSAROD Başkanı Öztürk: Aşı kartı olmayan servisçiler, okullarda çalışamayacak

''İstanbul'da corona virüs aşı kartı olmayan servisçiler, okullarda çalışamayacak.''

Açıklama İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk'ten geldi.

29 Temmuz'da UKOME toplantısında alınan yüzde 15'lik zammın uygulanacağını söyleyen İSAROD Başkanı Öztürk, en kısa mesafenin 271 liradan 312 liraya çıktığını belirtirken en uzak mesafe için 748 lira alınacağını kaydetti.

Hamza Öztürk, "Aşı kartı olmayan servisçiler, okullarda çalışamayacak" dedi.



"EN KISA MESAFE 271 LİRADAN 312 LİRAYA ÇIKTI"



Hamza Öztürk şöyle konuştu:

''Okul servisi en hazır sektörlerden bir tanesi, sebebi de okullar bugün açıldı yarın açıldı, kademeli dendi. Sürekli hazır olmak durumundaydık. Araçlarımızın muayenesi yapıldı, dezenfekte işini bile hallettik. 20 aydır boşta olmamızın telafisi mümkün değil, bu veliye yansıtılamaz. İBB'nin de toplantıda aldığı karar yüzde 15 zam oldu.

En kısa mesafe 271 liradan 312 liraya çıktı. 1-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira. En uzun mesafe 23-25 kilometre arası 748 lira. Fiyatlarımız korkulacak rakamlar değil tam tersi servisçi mağdur. Burada çünkü okula giriş saatleri en erken 8 ve 9 olarak belirlenmiş okul servisi iki iş yapamıyor artık.''

"AŞI KARTI OLMAYANLAR OKULLARDA ÇALIŞAMAYACAK"



"Okul servislerine şoför ve hostes bulamıyoruz" diyen Öztürk, aşı kartı olmayanların okullarda çalışamayacağını ifade etti.

''Zorunluluğu yok ama okullarda çalışmak için insanların aşı olması gerekiyor'' diyen Hamza Öztürk, ''Yarı yarıya kapasiteyle alakalı herhangi bir talimat gelmedi ama şöyle bir kural var, bir öğrenci okulun ilk günü ön koltukta oturuyorsa seneyi orada bitirecek yani bugün önde yarın arka koltuğa oturayım bu olmayacak'' şeklinde konuştu.

18 BİN 700 SERVİSÇİDEN SADECE 1'İ AŞIYA KARŞI ÇIKTI

Aşı kartına olumsuz bir tepki gelmediğini belirten İSAROD Başkanı Öztürk, 18 bin 700 üyenin 1'inin ''Aşı olmuyorum, olmayı da düşünmüyorum'' dediğini söyledi.