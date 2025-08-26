İşçi asansör boşluğuna düştü: 1 yaralı
Bursa'da mobilya imalathanesinde çalışan işçi, 3'ncü kattan asansörü boşluğuna düştü. İşçi ağır yaralandı.
Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi girişinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin 3’üncü katından malzeme indirmek için asansöre yönelen İlhan M., asansör boşluğuna düştü.
Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen İlhan M. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlhan M.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İş Kazası
- Bursa
- Bursa İnegöl