İşçi barakası kül oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tarım alanında işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

İşçi barakası kül oldu

, saat 16.30 sıralarında İznik yolu mevkisinde kırsal bölgedeki sebze seralarının bulunduğu bir tarım alanındaki barakada çıktı.

Sebze seralarında çalışan işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayda yaralanan olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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