İşçi bayramında fabrika işçisinin acı ölümü: 10 metre yükseklikten düştü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde çırçır fabrikasının çatısını söken işçileri taşıyan vinç kaynak yerinden koptu. Metrelerce yüksekten düşen işçilerden Necati Er hayatını kaybederken, ağır yaralanan Bakır Karataş ise hastanede tedavi altına alındı.

İşçi bayramında fabrika işçisinin acı ölümü: 10 metre yükseklikten düştü

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gönüllü Mahallesi'nde meydana geldi.

Vince binerek fabrika çatısını sökmeye çalışan Necati Er ile Bakır Karataş bir süre sonra çalıştıkları vincin kaynak yerinden kopması sonucu 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Necati Er'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Bakır Karataş ise Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü meydana gelen kazada ölen Necati Er'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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