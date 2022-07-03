İşçi hayatını kaybetti, çalışanlar sağlık ekiplerine saldırdı

Naim Demir

Elazığ'da inşaattan düşerek ağır yaralanan 42 yaşındaki Naim Demir için gelen sağlık ekipleri 'geç' kaldıkları gerekçesiyle çalışanların saldırısına uğradı. Vatandaşların araya girmesinin ardından müdahalede bulunulup hastaneye kaldırılan işçi, yaşamını yitirdi.



Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.



İnşaat işçisi Naim Demir, çalıştığı inşaattan düştü. Ağır yaralanan Demir'in mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.



Olay yerine gelen sağlık görevlileri, işçi yerde yaralı halde beklerken diğer inşaat işçileri tarafından geç geldikleri iddiasıyla saldırıya uğradı.



Sağlık görevlileri saldırı nedeniyle bir süre Demir'e müdahale edemedi.



Araya vatandaşların girmesiyle ekipler, ağır yaralanan Demir'i ilk müdahalenin ardından ambulansa taşıdı.



Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil servise kaldırılan Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



4 çocuk babası Naim Demir'in cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde defnedilecek.