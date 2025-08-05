İşçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Sivas'ta feci bir kaza meydana geldi.
Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs, saat 05.00 sıralarında Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, Suşehri ve Zara ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildi.
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