İşçi taşıyan Emrah Ş. idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıktı. Kaldırıma çıkan araç, karayolu tabela direğine çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada servis aracında bulunan 14 işçi yaralandı. Karayoldaki diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 14 yaralı
DHATürkiye
Bursa'da bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından karayolu tabela direğine çarptı. Kazada 14 işçi yaralandı.
İşçi taşıyan Emrah Ş. idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontroldan çıktı. Kaldırıma çıkan araç, karayolu tabela direğine çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada servis aracında bulunan 14 işçi yaralandı. Karayoldaki diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.