İşçi servisi devrildi: 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İşçi servisi devrildi: 3 yaralı

Tunçbilek Beldesi'nde A.G. (66) yönetimindeki işçi midibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, F.D. (41), S.T. (41) ve K.A. (31) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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