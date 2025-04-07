İşçi servisi devrildi: 8 kişi yaralandı

Süleyman Z.'nin kullandığı işçi servis, İTOB Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile 7 işçi sağlık ekiplerince Menderes ve Gaziemir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

