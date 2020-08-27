İşçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

İHA - Anadolu Ajansı 27.08.2020 - 09:10 | Son Güncelleme : 27.08.2020 - 09:13

İşçi servisi elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

Bursa'da bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ferhat Erol (60) idaresindeki midibüs, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler (47) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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