İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Sındırgı'da trafik kazası meydana geldi.

A.D.'nin kullandığı işçi servisi, Sındırgı çevre yolu girişindeki kavşakta, askeri personel U.S. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan askeri personel K.K., M.T. ve B.Ç. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTI

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü U.S, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.