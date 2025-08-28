İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, işçi servis minibüsünün hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.
İzmir-Ankara Karayolu Armutlu Yolu üzerinde, İzmir yönünden Turgutlu yönüne ilerleyen Mehmet Budak (49) yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, saat 08.00 sıralarında karşı yönden gelen Veysi Ekin (45) yönetimindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysi Ekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 12 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu'nun Turgutlu-İzmir yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İzmir Kemalpaşa
- Trafik Kazası
- İzmir