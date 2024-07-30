İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: Yaralılar var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servisi ile lojistik kamyonunun çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: Yaralılar var

’nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta R.Ö. idaresindeki işçi servisi ile U.E. yönetimindeki lojistik kamyonu çarpıştı.

Kazada sürücü R.Ö. ile birlikte işçi servisinde bulunan toplam 10 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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