İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
Kahramanmaraş'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde A.B. idaresindeki minibüs, Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi'nde T.E'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.
12 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- İşçi
- Kahramanmaraş