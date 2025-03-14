İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin temizlik personelini taşıyan Abdullah S. (22) idaresindeki servis minibüsü, Maltepe Mahallesi Akçay Sokak kavşağında Enes Ç. (24) yönetimindeki otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan Muazzez K. (53), Fatma K. (39), Feriha Ç. (60), Şükran Ö. (30) ve Ayşe E. (56) yaralandı.



Ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

