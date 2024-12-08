İşçi servisi ile otomobilin çarpıştı: 4 yaralı

İlçeye bağlı Etili köyüne işçi taşıyan Sebahattin Çakır idaresindeki servis minibüsü, sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki tarlaya devrildi.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü ile servis minibüsündeki 3 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.