İşçi servisi ile tarım işçilerinin olduğu minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Niksar'da işçi servisi ve tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı.

Volkan Yangıncı'nın kullandığı işçi servisi, Erbaa-Niksar kara yolu Gürçeşme kavşağında Mustafa Keskin'in kullandığı tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçlarda bulunan Halil Çetin, Hatice Çetin, Ebru Demir, Meral Üşenmez, Bircan Karaaslan, Nurhan Karaman, Pınar Kusadır, Nuray Demirel, Merve Sırtıkara ve Şahadet Yılmaz yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.