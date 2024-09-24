İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de işçi servisi ile TIR'ın karıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 4 yaralı

'nin Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Plavne Caddesi'nde seyreden Selami T. idaresindeki 34 EPB 422 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Selahattin E'nin kullandığı 14 BR 343 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan bir kişi, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

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